Rockstar Games, filiale de Take-Two, annonce que les précommandes de « GTA VI » débuteront le 25 juin

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Le très attendu « Grand Theft Auto VI » d’

TTWO.O , filiale de Take-Two Interactive, sera disponible en précommande le 25 juin, ont annoncé jeudi les développeurs du jeu, confirmant ainsi probablement sa sortie le 19 novembre après de multiples reports.

« GTA VI » devrait être le plus grand lancement de jeu vidéo au monde, générant des milliards de dollars de chiffre d’affaires dès les premiers jours suivant sa sortie, grâce à l’envergure de la franchise et aux excellents résultats enregistrés par son créateur, Rockstar Games.

Voici quelques détails supplémentaires:

* L'action Take-Two a progressé d'environ 4 % en début de séance.

* Avec le début des précommandes la semaine prochaine, les joueurs pourront enfin respirer après avoir attendu plus de 13 ans et subi des fuites ainsi que deux reports pour le prochain opus de cette franchise à succès.

* Les attentes concernant « GTA VI » sont extrêmement élevées, en grande partie grâce au succès phénoménal de son prédécesseur, « GTA V », qui figure parmi les jeux les plus vendus de tous les temps avec près de 230 millions d’exemplaires écoulés.

* La série « GTA » est un jeu de type « bac à sable », offrant aux joueurs la liberté d’explorer les environnements, d’acheter des armes, ainsi que des vêtements et des véhicules tape-à-l’œil.

* Take-Two avait précédemment indiqué que la campagne marketing de lancement de « GTA VI » devrait débuter cet été.