RockFi : arrivée de Didier Valet et Antoine Freysz dans son conseil de surveillance

(AOF) - RockFi, spécialiste de la gestion privée, annonce la nomination de deux personnalités au sein de son conseil de surveillance : Didier Valet, ancien deputy CEO de la Société Générale et serial investisseur du secteur de la FinTech (Qonto, Pennylane, Epsor, etc.), et Antoine Freysz, premier investisseur dans Doctolib, Indy et PlayPlay. RockFi s’est fixé pour objectif de dépasser le milliard d’euros d’encours sous gestion à fin 2026.

Visant les six millions de foyers français qui possèdent entre cent mille et cinq millions d'euros d'actifs, soit un marché de 4 800 milliards d'euros, le modèle proposé par RockFi combine trois atouts : un réseau de gestionnaires de patrimoine indépendants construit par cooptation, une plateforme technologique de pointe et des produits financiers haut-de-gamme.