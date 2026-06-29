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Rocket Lab s'envole grâce à l'accord de 8 milliards de dollars avec Iridium Communications
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 15:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

29 juin - ** L'action de la société de services spatiaux Rocket Lab RKLB.O progresse de 12,20 % à 94,24 $

** RKLB va racheter le fournisseur de communications par satellite Iridium Communications IRDM.O pour 54 dollars par action, ce qui représente une prime de 24,1 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Opération en numéraire et en actions évaluée à environ 8 milliards de dollars

** L'action IRDM progresse de 21,37 % à 52,57 $, son plus haut niveau depuis juillet 2023

** Cette opération apporte une augmentation significative du chiffre d’affaires et contribue de manière importante à la génération de flux de trésorerie et à la rentabilité de la société – RKLB

** RKLB obtient un financement relais de 3,6 milliards de dollars auprès de la Deutsche Bank et de Wells Fargo dans le cadre de l'opération, dont la finalisation est prévue mi-2027

** En tenant compte des fluctuations de la séance, RKLB affiche une hausse de 32,68 % et IRDM de 203,09 % depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

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ROCKET LAB
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