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Rocket Lab repousse le premier vol de la fusée Neutron à 2027 ; le cours de l'action chute
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 23:48

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Rocket Lab RKLB.O a annoncé mercredi que le premier lancement de sa nouvelle fusée Neutron, plus grande, avait été reporté à l'année prochaine, ce qui a entraîné une baisse d'environ 6 % du cours de l'action de l'entreprise spatiale lors des négociations après clôture.

Voici plus de détails:

* Rocket Lab avait initialement prévu le premier vol de Neutron pour le quatrième trimestre 2026

* En août, cependant, la société semblait vouloir repousser le calendrier du premier vol de Neutron et avait déclaré qu’elle visait à amener le lanceur sur la rampe de lancement au quatrième trimestre plutôt que de le lancer à ce moment-là

* Neutron est une fusée réutilisable de charge utile moyenne, qui occupe une place centrale dans les efforts de Rocket Lab pour se positionner sur le marché des missions liées aux satellites commerciaux de grande taille, à l’espace civil et à la sécurité nationale américaine⁠

* Le mois dernier, la société a signé un accord de lancement pluriannuel portant sur 20 nouvelles missions pour son lanceur Electron avec la société d’observation de la Terre Synspective, basée à Tokyo

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