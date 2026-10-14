Rocket Lab recule après avoir reporté le premier lancement de Neutron à 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 octobre - ** L'action de la société spatiale Rocket Lab RKLB.O recule de 7,1% à 55 dollars en séance prolongée
** La société indique que le premier lancement de sa fusée Neutron devrait désormais avoir lieu en 2027
** Rocket Lab avait auparavant prévu le vol inaugural de Neutron pour le quatrième trimestre 2026
** Le titre affiche une baisse de 15,17% depuis le début de l'année
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