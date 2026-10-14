 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rocket Lab recule après avoir reporté le premier lancement de Neutron à 2027
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 23:01

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** L'action de la société spatiale Rocket Lab RKLB.O recule de 7,1% à 55 dollars en séance prolongée

** La société indique que le premier lancement de sa fusée Neutron devrait désormais avoir lieu en 2027

** Rocket Lab avait auparavant prévu le vol inaugural de Neutron pour le quatrième trimestre 2026

** Le titre affiche une baisse de 15,17% depuis le début de l'année

Valeurs associées

ROCKET LAB
59,1800 USD NASDAQ -7,85%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
106,1 -0,18%
CAC 40
7 873,11 +0,58%
EUTELSAT
1,689 +23,33%
Or
4 105,7 -1,26%
EUR/USD SPOT
1,11519 -0,41%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank