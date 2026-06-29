Rocket Lab rachète Iridium pour 8 MdsUSD, le titre bondit

Le groupe spatial américain met la main sur l'opérateur de satellites afin d'étendre son activité aux services de télécommunications spatiales et de renforcer ses revenus récurrents. Le titre progresse de plus de 8% à New York.

Rocket Lab annonce la signature d'un accord définitif pour acquérir Iridium dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions valorisant l'entreprise à environ 8 MdsUSD. Les actionnaires d'Iridium recevront 27 dollars par action en numéraire ainsi que des actions Rocket Lab, pour une valeur totale de 54 dollars par action.

L'opération associera les capacités de lancement et de fabrication de satellites de Rocket Lab au réseau mondial de communications par satellite en orbite terrestre basse (LEO, orbite terrestre basse) et au spectre en bande L d'Iridium. Le nouvel ensemble couvrira l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception des satellites jusqu'à l'exploitation de constellations.

Rocket Lab indique que cette acquisition lui permettra d'accélérer son développement dans les applications spatiales, notamment l'Internet des objets (IoT), les communications directes vers les appareils (D2D), ainsi que les services de positionnement, navigation et synchronisation (PNT).

Iridium a généré un chiffre d'affaires de 871,7 MUSD en 2025 et un OEBITDA de 495 MUSD, soit une marge de 57%.

La finalisation de l'opération est attendue à mi-2027, sous réserve des autorisations réglementaires et de l'approbation des actionnaires d'Iridium. Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé à l'unanimité la transaction.