Rocket Lab fait un bond en avant après avoir dépassé son chiffre d'affaires et ses prévisions pour le troisième trimestre

11 novembre - ** Les actions de la société spatiale Rocket Lab RKLB.O ont bondi de 9,3% à 56,70 $ avant le marché ** RKLB affiche un chiffre d'affaires record de 155,08 millions de dollars au troisième trimestre , dépassant les estimations des analystes de 151,75 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Peter Beck, directeur général, déclare que la société a obtenu 17 contrats de lancement d'Electron au troisième trimestre et qu'elle est sur la bonne voie pour plus de 20 lancements en 2025

** La société prévoit également un chiffre d'affaires de 170 à 180 millions de dollars pour le quatrième trimestre, dont le point médian est supérieur aux estimations de 171,34 millions de dollars

** Onze analystes sur 16 évaluent l'action à "acheter" ou plus, cinq l'évaluent à "conserver"; PT médian à 55 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions de RKLB ont plus que doublé depuis le début de l'année