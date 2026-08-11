Rocket Lab estime que les chances de voir la fusée Neutron effectuer son premier vol cette année s'amenuisent

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* Rocket Lab prévoit désormais de mettre Neutron sur la rampe de lancement au quatrième trimestre

* La marge brute du troisième trimestre devrait se situer entre 29 % et 31 %, contre une estimation des analystes de 37,6 %

* Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre bondit de 62 % pour atteindre un niveau record de 234 millions de dollars, dépassant les prévisions

(Réécriture intégrale) par Akash Sriram et Joey Roulette

Rocket Lab RKLB.O a semblé repousser lundi la date prévue pour le premier vol de sa fusée Neutron, l’entreprise visant désormais à amener le véhicule sur la rampe de lancement au quatrième trimestre plutôt que de le lancer à ce moment-là, ce qui a entraîné une baisse de 7 % de son action en séance prolongée.

Ce changement pourrait marquer un nouveau retard pour Neutron, une fusée réutilisable de charge utile moyenne qui est au cœur des efforts de Rocket Lab pour se positionner sur les missions liées aux grands satellites commerciaux, à l’espace civil et à la sécurité nationale américaine. Cette fusée est également essentielle aux projets de satellites de la société elle-même.

Rocket Lab avait initialement prévu le vol inaugural de Neutron pour le quatrième trimestre 2026. Mais la société a indiqué que la production du réservoir du premier étage de la fusée était programmée pour permettre l’acheminement de Neutron vers la rampe de lancement au cours de ce trimestre, sans toutefois donner de nouvelle date pour le premier vol.

Adam Spice, directeur financier, a déclaré que l’entreprise espérait lancer Neutron dans ce même délai.

Rocket Lab a continué à investir massivement dans le développement de Neutron, la construction d’infrastructures de lancement et la préparation de la production. L’entreprise a également commencé à conclure des contrats avec des clients pour cette fusée, notamment un accord avec Kepler Communications visant à lancer plusieurs satellites de communication et de calcul en orbite en 2028.

Le directeur général, Peter Beck, a déclaré que Neutron serait sur la rampe de lancement d’ici la fin de l’année, qualifiant le premier test d’une fusée entièrement ravitaillée sur la rampe d’étape qui “fait toujours monter l’adrénaline” en raison du risque d’accident.

“La fenêtre de lancement pour la fin de l’année se rétrécit” et l’entreprise se concentre désormais davantage sur la garantie que la fusée puisse démarrer sur les chapeaux de roue avec un rythme soutenu de missions après ses débuts, a-t-il ajouté.

Rocket Lab prévoit également des marges brutes au troisième trimestre inférieures aux attentes de Wall Street, les plateformes satellitaires à faible marge représentant une part croissante de son activité en pleine expansion.

La société table sur une marge brute comprise entre 29 % et 31 % au troisième trimestre, en deçà de l’estimation de 37,6 %, selon les données compilées par LSEG.

La baisse des ventes de produits mieux établis a pesé sur les marges du deuxième trimestre et devrait contribuer à un affaiblissement des marges au troisième trimestre, a indiqué Spice.

La division des systèmes spatiaux de Rocket Lab, qui représente 81 % de son chiffre d’affaires, a enregistré une hausse de 62 % de ses ventes au deuxième trimestre, atteignant un niveau record de 234 millions de dollars, dépassant ainsi les estimations.