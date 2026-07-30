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Rocket Lab en hausse après la signature d'un contrat portant sur trois lancements d'Electron
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 12:35
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** L'action de la société de services spatiaux Rocket Lab RKLB.O progresse de 2,7 % à 60,2 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché ** RKLB signe un accord avec l’Institute for Q-shu Pioneers (iQPS) portant sur trois nouveaux lancements dédiés à bord d’Electron, le lanceur partiellement réutilisable de la société conçu pour les missions de petits satellites

** Il s’agit de la troisième commande de lancements multiples sur Electron passée par iQPS en moins d’un an; cela porte à 18 le nombre total de lancements réservés, indique la société

** Les lancements pour iQPS devraient avoir lieu depuis le Rocket Lab Launch Complex 1 à partir de fin 2027, selon RKLB

** À la clôture d'hier, l'action avait reculé de 16 % depuis le début de l'année

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