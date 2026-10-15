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Rocket Lab en baisse après le report du lancement de Neutron à 2027
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 12:43

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - **Les actions de la société spatiale Rocket Lab

RKLB.O chutent de 9,89 % à 53,34 dollars avant l'ouverture du marché

** La société repousse à 2027 le lancement de sa première fusée Neutron

** Le lancement a été reporté en raison de défauts, ou de vides, dans les couches en composite de carbone du dôme de propergol de la fusée

** Le lancement était initialement prévu au quatrième trimestre 2026

** TD Cowen estime que le premier lancement de la fusée Neutron de RKLB pourrait être repoussé au deuxième trimestre 2027, voire plus tard, la direction n’ayant pas encore fourni de calendrier plus précis

** Sur 24 courtiers, 20 attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou supérieure, et 4 "conserver"; objectif de cours médian: 105 $ — données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, RKLB affichait une baisse d’un peu plus de 15 % depuis le début de l’année

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ROCKET LAB
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