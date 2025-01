Roche: vers un ralentissement de la croissance en 2025 information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 09:42









(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique suisse Roche a prévenu jeudi que la croissance de son chiffre d'affaires ralentirait cette année, une annonce pénalisée par un repli de son titre ce matin en Bourse de Zurich.



Le laboratoire bâlois a indiqué que ses ventes augmenteraient autour de 5% ('mid single digit') à taux de changes constants en 2025, soit moins que la croissance de 7% enregistrée l'an dernier.



Roche dit par ailleurs viser une croissance de son bénéfice par action (BPA) de base comprise entre 5% et 10% non inclus ('high single digit') à taux de changes constants sur son nouvel exercice.



En 2024, son bénéfice de base ('core') a augmenté de 7% à changes constants, une hausse qui aurait atteint 12% en excluant l'impact de la résolution d'un litige fiscal datant de 2023.



Le profit opérationnel s'est quant à lui de 14% à 20,8 milliards de francs suisses, un chiffre légèrement inférieur aux 20,9 milliards visés par le consensus.



Dans un communiqué, le groupe déclare qu'il compte porter son dividende à 9,70 francs par action, ce qui correspondrait au 38ème exercice consécutif de progression de son coupon.



A la Bourse de Zurich, le titre reculait de 0,6% en tout début de matinée, alors que l'indice SMI des valeurs vedette suisses progressait d'environ 0,4%.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR 282,70 CHF Swiss EBS Stocks +0,68%