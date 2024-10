Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: titre en repli, un broker abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 17:11









(CercleFinance.com) - Roche cède près de 1,5% à Zurich alors que Stifel a confirmé ce matin sa note 'conserver' sur le titre avec un objectif de cours légèrement réduit de 320 à 315 CHF.



Alors que Roche a organisé hier son PharmaDay 2024 à Londres, Stifel doute que les gros efforts réalisés par la direction pour modifier la stratégie, l'organisation et la conduite des opérations au cours de l'année écoulée puissent entraîner un changement radical dans le cas d'investissement.



Cependant, au cours des 15 prochains mois, Roche délivrera un nombre substantiel de résultats cliniques (la société a mentionné 12 études de phase 3 pour 2025). 'C'est ce qui pourrait décider d'un retournement de situation', estime le broker.



Stifel confirme par ailleurs son selon lequel le consensus sous-estime les estimations de 3 à 6% pour les prochaines années, indépendamment de ce que le pipeline apportera.



'Cela pourrait entraîner une légère hausse du cours de l'action à court terme, mais seul un rendement amélioré en R&D pourrait justifier un cas d'achat attractif, selon nous', conclut l'analyste.







Valeurs associées ROCHE HLDG DR 265,00 CHF Swiss EBS Stocks -2,07%