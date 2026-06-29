Roche s'attaque à la position dominante d'Illumina avec un nouvel appareil de séquençage génétique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le séquenceur génétique de Roche, conçu pour lire et analyser rapidement l'ADN à grande échelle

* Les analystes tablent sur une progression progressive des parts de marché plutôt que sur une disruption rapide du secteur

* Roche prévoit la vente d'environ 100 appareils au cours de la première année

(Mises à jour tout au long du texte avec mise en contexte; ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 6, 9 à 11, et des commentaires des chercheurs de laboratoire aux paragraphes 12 à 15) par Bhanvi Satija et Marleen Kaesebier

Roche ROG.S a lancé lundi son séquenceur génétique de nouvelle génération, marquant ainsi la volonté du groupe pharmaceutique et de diagnostic suisse de desserrer l’emprise de la société américaine Illumina sur les technologies de tests génétiques et de recherche.

Roche a déclaré qu’elle déployait dans un premier temps le séquenceur génétique Axelios dans des établissements spécialisés dans la recherche, car elle souhaitait que les chercheurs adoptent cette nouvelle technologie et développent des applications avant de passer aux versions cliniques.

Il y a plus de dix ans, la société avait tenté, sans succès, de racheter Illumina ILMN.O dans le cadre d’une offre hostile de 6,8 milliards de dollars .

Depuis, Roche a renforcé sa présence sur le marché du séquençage génétique, évalué à 7,3 milliards de dollars, grâce à des partenariats et à des investissements dans des équipements de nouvelle génération permettant de décoder l’ADN et l’acide ribonucléique (RNA) pour des applications telles que la recherche médicale, le dépistage des maladies et le développement de médicaments.

Contrairement aux systèmes traditionnels de séquençage à lecture courte, Roche affirme que son équipement Axelios convertit l’ADN ou l’ARN en molécules plus longues, plus faciles à lire, puis les fait passer à travers de minuscules pores situés sur une puce réutilisable afin de générer des données génétiques pouvant être analysées en temps quasi réel.

Cette technologie pourrait aider Roche à gagner des parts de marché sur un secteur en pleine expansion, plutôt que de se livrer à une “lutte acharnée” pour une clientèle limitée, a déclaré Vijay Kumar, analyste chez Evercore, avant le lancement.

QUESTIONS SUR UNE ADOPTION À PLUS GRANDE ÉCHELLE

Roche prévoit de vendre environ 100 appareils Axelios au cours de la première année et espère que cela jettera les bases d’une franchise à succès générant à long terme plus d’un milliard de francs suisses (1,1 milliard de dollars) de chiffre d’affaires annuel, un objectif que les analystes jugent largement réalisable.

Les appareils NovaSeq X d’Illumina sont commercialisés à un prix compris entre environ 985 000 et 1,25 million de dollars, tandis que l’Axelios de Roche est proposé à 750 000 dollars aux États-Unis.

Les analystes ont estimé que Roche allait devoir mener un long combat pour rivaliser avec Illumina, qui, selon leurs estimations, domine 70% du marché. Ils se sont interrogés sur la possibilité d’une adoption à grande échelle de cette nouvelle technologie après sa phase de test en milieu de recherche.

“On sait exactement à quoi s’en tenir avec Illumina depuis 20 ans: le logiciel, le type de profils d’erreurs,” a déclaré Kumar, qui ne couvre pas Roche.

“La barre doit être placée très, très haut.”

Le Functional Genomics Center Zurich, qui collabore avec l’hôpital universitaire de Zurich, dispose de six séquenceurs Illumina et d’un appareil d’Element Biosciences.

Catharine Aquino, responsable de ses unités de génomique, a indiqué que les grands laboratoires comme le leur utiliseraient probablement les équipements de Roche en parallèle des appareils existants avant de décider de transférer ou non leurs projets vers cette nouvelle technologie.

Une grande partie du marché attendra les rendements d’expérience des premiers utilisateurs avant de franchir le pas, a-t-elle ajouté.

“C’est comme un téléphone: Android ou Mac. Si vous êtes habitué au Mac, vous ne pouvez pas simplement passer à Android… vous devez installer vos applications et tout le reste.”