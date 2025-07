Roche: refus de la FDA pour une nouvelle indication de Columvi information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 18:11









(Zonebourse.com) - Roche fait savoir que la FDA a émis une lettre de réponse complète (CRL) rejetant sa demande d'approbation de Columvi en combinaison avec GemOx comme traitement de 2e ligne du lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL) en rechute ou réfractaire.



L'agence estime que les données de l'étude STARGLO ne sont pas suffisantes pour soutenir cette indication.



Columvi conserve son autorisation accélérée aux États-Unis en monothérapie pour les patients en 3e ligne ou plus.



Roche poursuit les discussions avec la FDA pour faire du programme SKYGLO la nouvelle étude de confirmation post-commercialisation. Columvi est déjà approuvé dans plus de 35 pays dans cette indication en combinaison.





Valeurs associées ROCHE HLDG 273,400 CHF Swiss EBS Stocks +0,29%