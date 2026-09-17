Roche publie des données positives d'une étude de phase III

Le groupe pharmaceutique suisse a dévoilé les bons résultats d'un essai évaluant l'association de Lunsumio et de la Lénalidomide chez les patients atteints d'un lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire.

Lors de l'analyse intermédiaire, le critère principal d'évaluation a été atteint. Le traitement combiné a démontré une amélioration statistiquement significative et cliniquement significative de la survie sans progression par rapport au schéma standard associant MabThera/Rituxan à la Lénalidomide.

Roche précise que l'essai doit permettre de transformer l'autorisation conditionnelle du Lunsumio en monothérapie (actuellement indiqué en troisième ligne de traitement ou plus) en une homologation complète, tout en étendant son indication dès la deuxième ligne de traitement.