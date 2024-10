Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: présente un test pour la maladie d'Alzheimer information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 14:47









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui de nouvelles données de dernière minute sur son panel de plasma amyloïde Elecsys (combinaison de pTau181 et ApoE4) , pour la maladie d'Alzheimer, lors du 17e congrès Clinical Trials in Alzheimer's Disease (CTAD) à Madrid, en Espagne.



Les résultats montrent que le test, actuellement en cours de développement, pourrait exclure avec précision la pathologie amyloïde - une caractéristique de la maladie d'Alzheimer - dans une large population présentant divers troubles cognitifs.



'Cela pourrait permettre aux cliniciens d'exclure la maladie d'Alzheimer comme cause possible de symptômes cognitifs grâce à un simple test sanguin, offrant ainsi certitude et assurance' indique le groupe.



Dans le cadre du plus grand essai clinique mondial de ce type, le test sanguin a montré une très bonne précision pour exclure la pathologie d'Alzheimer chez les personnes étudiées pour cette maladie, évitant potentiellement le recours à d'autres tests invasifs et inutiles.



' Les données de cette étude à grande échelle réalisée auprès de personnes atteintes de troubles cognitifs suggèrent qu'un test sanguin simple et rapide pourrait exclure de manière fiable une pathologie amyloïde, offrant ainsi une assurance bien nécessaire aux patients et à leurs familles ', a commenté Matt Sause, DG de Roche Diagnostics.



' Pour de nombreuses personnes, obtenir un diagnostic clair et rapide reste difficile. Ce test pourrait aider les patients à recevoir les soins appropriés le plus tôt possible. '





