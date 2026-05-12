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Roche obtient une deuxième autorisation de mise sur le marché en Europe pour son test de dépistage de la maladie d'Alzheimer
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 07:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le laboratoire pharmaceutique suisse Roche ROPC.S a obtenu le marquage CE – une autorisation réglementaire européenne permettant la commercialisation dans la région – pour son deuxième test sanguin Elecsys destiné au dépistage de la maladie d'Alzheimer, a-t-il annoncé mardi.

Ce test a été développé en collaboration avec la société américaine Eli Lilly LLY.N .

* Comparé à son test pTau181 déjà approuvé , qui aide principalement à exclure la pathologie amyloïde liée à la maladie d'Alzheimer, le nouveau test pTau217 permet à la fois de confirmer et d'exclure la maladie. Son utilisation est validée tant en médecine générale qu'en médecine spécialisée.

* Le test a déjà reçu la désignation de dispositif innovant de la part de la FDA américaine.

* Les analyses sanguines pourraient accélérer le diagnostic et élargir l'accès à des traitements tels que le Leqembi de Biogen BIIB.O et d'Eisai 4523.T , ainsi que le Kisunla d'Eli Lilly, car les méthodes de diagnostic actuelles sont souvent coûteuses ou inconfortables.

* Roche a indiqué qu'environ 75 % des personnes atteintes de démence ne sont pas diagnostiquées.

* Le test devrait être disponible sur les marchés portant le marquage CE à partir de juillet, a déclaré Olivier Gillieron, responsable du cycle de vie des produits cardiométaboliques et neurologiques chez Roche, lors d'une conférence téléphonique avec les médias.

Valeurs associées

BIOGEN
197,9500 USD NASDAQ +2,33%
EISAI CO LTD
27,1900 USD OTCBB -9,37%
ELI LILLY & CO
967,060 USD NYSE +2,00%
ROCHE HLDG PC
319,400 CHF Swiss EBS Stocks +1,30%
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