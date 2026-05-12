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Rexel met la main sur Revere Electrical Supply
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 08:19

L'expert mondial de la distribution professionnelle multicanal de produits et services pour le monde de l'énergie a signé un accord définitif pour l'acquisition de Revere Electrical Supply.

Basée dans l'Illinois aux Etats-Unis, cette société est un acteur reconnu du marché des automatismes industriels et un revendeur agrée des solutions Rockwell Automation, connu pour son expertise technique et son offre de gestion de solution.

Revere dispose d'un réseau de 10 agences et généré environ 330 millions de dollars de revenus en 2025.

Rexel précise qu'il s'agit de sa 16ème acquisition en Amérique du Nord depuis 2020 et est la deuxième plus importante (le montant n'a pas été communiqué). Elle sera immédiatement relutive et créatrice de valeur dès la troisième année et permettra d'élargir significativement la présence du groupe dans le Midwest, région clé, et renforcera sa position en Amérique du Nord.

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