L'Etat cède à la Caisse des Dépôts des participations dans le logement et les infrastructures

La Caisse des dépôts, à Paris. ( AFP / LUIS ROBAYO )

L'Agence des participations de l'Etat (APE) va céder à la Caisse des Dépôts ses participations dans la société pour le logement intermédiaire (SLI), ainsi que dans les sociétés concessionnaires des tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus, pour un montant total de 2,5 milliards d'euros.

"L'Etat et la Caisse des Dépôts concluent un accord portant sur la cession à la Caisse des Dépôts d'actifs au service du logement et des territoires alpins", annoncent le ministère de l'Economie et la Caisse des Dépôts dans un communiqué publié lundi.

Il s'agit de la Société pour le logement intermédiaire (SLI), des Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc (ATMB) et de la Société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF).

Concernant ces deux dernières, les accords définitifs ne pourront être conclus qu'après les procédures d'information et de consultation. La finalisation de l'ensemble des opérations est envisagée en 2026.

Le produit des cessions s'élèverait à 2,5 milliards d'euros, est-il précisé.

Ce montant n'a toutefois pas vocation à contribuer au désendettement de la France, a précisé Bercy lors d'une conférence téléphonique: l'argent tiré du produit de ces cessions "a d'abord et avant tout vocation à contribuer à la mission de l'État actionnaire et à être réinvesti".

Le ministère a souligné la nécessité de disposer "d'un État actionnaire fort, agile et en capacité d'investir dans des entreprises, là où sa présence serait nécessaire pour leur permettre de stabiliser leur capital au long cours et de déployer des programmes d'investissement importants".

Ces cessions d'actifs à la Caisse des Dépôts s'inscrivent dans le cadre de la revue stratégique menée en 2025 par l'APE, bras armé du gouvernement en matière d'investissements, présente dans des sociétés cotées en Bourse et dans des entreprises non cotées.

L'objectif de cette revue est de renforcer l'action de l'État actionnaire dans les entreprises les plus stratégiques pour la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la sécurité nationale.

"Cette réorganisation vise à mieux répartir les rôles entre les deux grands actionnaires publics", précise le communiqué.

Ainsi, l'APE, "dont le rôle se renforce en matière de souveraineté, bénéficiera des ressources dégagées pour financer ses opérations et poursuivre ses investissements dans des entreprises stratégiques pour notre pays", tandis que la Caisse des Dépôts est "mobilisée au service du logement et des infrastructures dans les territoires".

Les logements dits "intermédiaires" bénéficient de loyers plafonnés, inférieurs aux prix du parc privé, et représentent une alternative pour les salariés qui ne sont pas éligibles au parc social.