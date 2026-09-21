Roche obtient un feu vert de l'UE dans la DMLA néovasculaire

Le Susvimo (ranibizumab) propose en effet une alternative aux injections oculaires régulières grâce à un implant rechargeable administrant le traitement en continu.

Roche annonce que la Commission européenne a approuvé Susvimo (ranibizumab) pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge néovasculaire (DMLA néovasculaire), qui touche environ 1,7 million de personnes dans l'Union européenne.

Administré en continu dans l'oeil via l'implant rechargeable Contivue, Susvimo permet de maintenir la vision avec seulement 2 traitements par an.

L'autorisation repose notamment sur l'étude de phase III Archway, dans laquelle Susvimo a permis de maintenir des résultats visuels équivalents à ceux obtenus avec des injections intravitréennes mensuelles de ranibizumab.

Avec 2 remplissages annuels, environ 95% des patients n'ont nécessité aucun traitement supplémentaire par anti-VEGF, c'est-à-dire ciblant le facteur de croissance de l'endothélium vasculaire.

Les données de l'étude d'extension Portal montrent par ailleurs un maintien de la vision jusqu'à 7 ans.

Le titre Roche a conclu la séance sur un gain de 2,2% à Zurich.