Roche: nouvelles données positives pour le fenebrutinib

(CercleFinance.com) - Roche annonce qu'il présentera de nouvelles données positives sur 48 semaines pour le fenebrutinib, issues de l'étude de phase II d'extension ouverte FENopta, lors du congrès de l'ECTRIMS à Copenhague, le 18 septembre.



Les résultats démontrent que les patients atteints de sclérose en plaques récurrente (SEPR) traités par le fénébrutinib pendant une période allant jusqu'à un an ont maintenu de très faibles niveaux d'activité de la maladie et aucune progression de l'invalidité.



Le groupe de santé suisse ajoute que le profil d'innocuité du produit s'est montré conforme à celui des essais cliniques antérieurs et en cours portant sur plusieurs maladies, incluant plus de 2.700 personnes à ce jour.



Trois essais cliniques de phase III sont en cours sur le fenebrutinib, dont les essais FENhance 1 et 2 dans la SEPR et l'essai FENtrepid dans la sclérose en plaques progressive primaire. Les données de ces études sont attendues à la fin de 2025.





