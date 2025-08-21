 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 950,00
-0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Roche: nouvelle approbation pour Columvi dans le lymphome au Canada
information fournie par Cercle Finance 21/08/2025 à 16:37

(Zonebourse.com) -





Roche a annoncé jeudi que les autorités canadiennes avaient approuvé l'utilisation de son anticorps bispécifique Columvi dans le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) récidivant ou réfractaire après un premier traitement.

Le groupe pharmaceutique suisse indique que l'approbation de Santé Canada sur Columvi, un médicament administrée par injection, porte sur l'association avec la gemcitabine et l'oxaliplatine (GemOx) chez les patients adultes présentant un LDGCB récidivant ou réfractaire n'étant pas admissibles à une greffe de cellules souches.

Avec cette approbation, l'association de Columvi devient le premier schéma à base d'un anticorps bispécifique accessible aux patients atteints d'un LDGCB au Canada dont la maladie a récidivé ou n'a pas répondu au traitement initial.

Columvi avait déjà reçu une autorisation, en 2023, une autorisation de mise en marché pour le traitement des patients ayant déjà reçu au moins deux intentions de traitement.

Selon Roche, le lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) est le type de lymphome non hodgkinien le plus courant. Le laboratoire estime qu'en 2024, 11.700 canadiens et canadiennes ont reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien et que de 30% à 40% de ces cas étaient un LDGCB

Environ quatre patients atteints de LDGCB sur dix connaîtront une récidive de la maladie après un traitement de première intention, et la majorité des patients qui ont besoin d'une intention de traitement subséquente obtiennent des résultats peu favorables, souligne le groupe.








Valeurs associées

ROCHE HLDG DR
262,500 CHF Swiss EBS Stocks +0,04%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La centrale nucléaire de Ringhals, en Suède, a été mise en service en 1975 (illustration) ( TT News Agency / BJORN LARSSON ROSVALL )
    Energie : la Suède acte son retour dans la "course au nucléaire" et mise sur les réacteurs SRM
    information fournie par Boursorama avec Media Services 21.08.2025 17:58 

    Acteur de la relance de l'atome observée à l'échelle mondiale, le pays scandinave va construire de nouveaux réacteurs nucléaires, pour la première fois en 50 ans. Le retour en grâce de l'atome se poursuit. La Suède a annoncé jeudi 21 août qu'elle avait sélectionné ... Lire la suite

  • En Tunisie, une "révolution des boucles" contre les diktats de beauté
    En Tunisie, une "révolution des boucles" contre les diktats de beauté
    information fournie par AFP Video 21.08.2025 17:47 

    En Tunisie, les établissements et marques prônant un retour au naturel sont en plein essor, signe d'une "révolution des boucles" en marche.

  • Israël: marche pour la libération des otages
    Israël: marche pour la libération des otages
    information fournie par AFP Video 21.08.2025 17:40 

    Des Israéliens et des proches des otages détenus à Gaza ont défilé mercredi du kibboutz Beeri jusqu'à un mémorial pour les victimes du festival de musique Nova, deux sites qui ont été attaqués par le Hamas le 7 octobre 2023.

  • euro dollar billet (Crédits: Adobe Stock)
    L'euro cède du terrain face au dollar
    information fournie par AOF 21.08.2025 17:24 

    (AOF) - L'euro cède 0,32% à 1,1615 dollar alors que l'indice de la confiance des consommateurs dans la zone euro s'est dégradée plus que prévu en août, à -15,5. Il est en-dessous des anticipations des économistes : -15 contre -14,7 en juillet. Par ailleurs, en ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank