Roche: nouveau revers sur une thérapie contre le cancer du poumon, le titre baisse

Le groupe pharmaceutique suisse Roche a essuyé un nouveau revers sur un traitement expérimental utilisé dans une thérapie contre le cancer du poumon, a-t-il annoncé jeudi, faisant fléchir son titre en Bourse.

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Dans une étude de phase II et III, son traitement expérimental appelé tiragolumab, utilisé en association avec son anticancéreux Tecentriq et une chimiothérapie, n'a pas atteint ses critères d'évaluation primaire en termes de survie sans progression de la maladie et de survie globale, indique le groupe suisse dans un communiqué.

Cette combinaison thérapeutique était évaluée par rapport à un traitement de première ligne associant pembrolizumab, un médicament de son concurrent Merck commercialisé sous le nom de Keytruda, en association avec une chimiothérapie, pour les patients atteints d'une forme avancée de cancer du poumon et n'ayant pas encore reçu de traitements.

Sur la base de ces résultats, Roche va évaluer les changements à apporter au programme d'essais cliniques pour ce traitement expérimental, précise le communiqué.

A 8H05 GMT, le bon de jouissance perdait 2,07% à 240,90 francs suisses, freinant le SMI, l'indice de référence de la Bourse suisse, en baisse de 0,03%.

Dans un commentaire de marché, Stefan Schneider, analyste chez Vontobel, souligne que ce n'est pas la première fois que ce traitement expérimental n'atteint pas ses objectifs lors d'essais cliniques. Il avait déjà essuyé un revers en "mars 2022" et "mai 2022", rappelle l'analyste qui précise qu'il ne tient plus compte de tiragolumab dans ses estimations pour Roche.

Ce revers n'en constitue pas moins "une déception majeure", a de son côté réagi Marcel Brand, analyste à la Banque cantonale de Zurich, qui regrette notamment que Roche n'ait pas divulgué certaines des données sur lesquelles "l'espoir de battre Keytruda était la plus forte", écrit-il dans un commentaire boursier.

L'analyste, qui évaluait le potentiel de ventes de tiragolumab à leur pic à 1,9 milliard de francs suisses (1,95 milliard d'euros) va revoir ses prévisions à la baisse, "probablement" de "500 millions de francs", quantifie-t-il.