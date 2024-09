Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: lance un test pour les virus respiratoires information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 09:55









(CercleFinance.com) - Roche lance le premier test utilisant sa technologie révolutionnaire TAGS pour la détection simultanée à haut débit de 12 virus respiratoires.



La nouvelle technologie TAGS (Temperature-Activated Generation of Signal) permet de détecter jusqu'à 15 cibles simultanément dans un seul échantillon de patient sur les analyseurs de diagnostic moléculaire à haut débit cobas 5800, 6800 et 8800.



Le premier test basé sur TAGS à être mis à disposition, le cobas Respiratory flex, offre une détection rapide et efficace de jusqu'à 12 des virus respiratoires les plus courants avec la flexibilité de tests ciblés, accélérant un diagnostic précis, optimisant l'utilisation des antimicrobiens et gagnant du temps en laboratoire.



' De nombreuses maladies respiratoires présentent des symptômes similaires, ce qui les rend difficiles à diagnostiquer. Alors que les épidémies respiratoires, combinées à l'incidence croissante de la résistance aux antibiotiques, se poursuivent, il est essentiel d'obtenir un diagnostic précis et rapide pour fournir les meilleurs soins aux patients et freiner la transmission ', a déclaré Matt Sause, DG de Roche Diagnostics.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR 268,70 CHF Swiss EBS Stocks -0,04%