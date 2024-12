Roche: la seringue préremplie de Vabysmo autorisée en Europe information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 10:35









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé vendredi que l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait approuvé la commercialisation de son traitement oculaire Vabysmo sous la forme d'une nouvelle seringue préremplie.



Le groupe pharmaceutique suisse explique que cette nouvelle présentation va permettre aux ophtalmologue d'administrer Vabysmo de manière plus efficace et pratique.



Le format de seringue préremplie nécessite en effet moins d'étapes de préparation par rapport à sa forme actuelle, un flacon à partir duquel les médecins remplissent une seringue afin de réaliser une injection intra-vitréenne.



L'autorisation accordée par l'EMA concerne à la fois le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) néovasculaire ou humide, de l'oedème maculaire diabétique (OMD) et de l'occlusion d'une veine de la rétine (OVR), des affections qui concernent plus de neuf millions de personnes dans l'Union européenne.



Le laboratoire bâlois indique par ailleurs avoir obtenu l'indication de marquage CE pour les nouvelles fonctionnalités récemment ajoutées à ses plateformes de tests moléculaires cobas 6800 et 8800.



Cette mise à jour inclut notamment l'intégration de la technologie TAGS, développée par Roche, susceptible de détecter jusqu'à agents 15 pathogènes sur un seul test PCR.



Le groupe prévoit de déposer une demande allant dans le même sens auprès de la FDA américaine dans le courant de l'année prochaine.





