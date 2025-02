Roche: la FDA a approuvé un traitement pour l'OMD information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 18:05









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé Susvimo® (injection de ranibizumab) 100 mg/mL pour le traitement de l'oedème maculaire diabétique (OMD).



L'OMD est l'une des principales causes de perte de vision chez les adultes diabétiques, touchant plus de 29 millions d'adultes dans le monde.



Susvimo est le premier et le seul traitement approuvé par la FDA à avoir démontré qu'il permettait de maintenir la vision chez les personnes atteintes d'OMD avec moins de traitements que les injections oculaires standard. Susvimo est désormais disponible pour les spécialistes de la rétine américains et leurs patients atteints d'OMD.



La décision de la FDA était basée sur les résultats positifs d'un an de l'étude de phase III Pagoda. Les personnes atteintes d'OMD qui ont reçu Susvimo renouvelé tous les six mois ont obtenu des améliorations non inférieures de la vision par rapport à celles recevant des injections intravitréennes mensuelles de 0,5 mg de ranibizumab.



' Susvimo constitue une alternative thérapeutique unique et pratique aux injections oculaires de routine pour les personnes atteintes d'une maladie oculaire diabétique potentiellement aveuglante ', a déclaré Levi Garraway, MD, PhD, directeur médical et responsable du développement mondial des produits de Roche.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR 286,00 CHF Swiss EBS Stocks +0,11%