Roche: l'IA pour enrichir le diagnostic du cancer

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé lundi avoir enrichi sa plateforme de diagnostic du cancer en ajoutant une vingtaine de nouvelles fonctionnalités liées à l'IA développées en collaboration avec huit de ses partenaires.



Le groupe biopharmaceutique suisse précise que tous ces algorithmes ont été intégrés au sein de navify, son logiciel d'évaluation clinique destiné aux équipes de soins en oncologie.



Parmi ces applications tierces se trouvent notamment le dispositif 'Deep Bio' de diagnostic de cancer de la prostate, la technologie de DiaDeep permettant de prédire avec précision un pronostic de cancer du sein ou encore l'outil d'IA de Mindpeak visant la quantification des biomarqueurs PD-L1 présents dans de nombreux cancers.



La plateforme navify va également accueillir l'algorithme d'Owkin censé identifier le traitement le plus rapide et efficace pour les patients atteints d'un cancer colorectal.



Les solutions de Sonrai Analytics (instabilité des microsatellites dans le cancer colorectal) et de Stratipath (identification du profil de risque des cancer du sein invasif) viendront également étoffer son service de diagnostic.





