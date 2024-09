Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: inaugure un centre de R&D à Bâle information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 16:30









(CercleFinance.com) - Roche a inauguré un nouveau centre de recherche pharmaceutique et de développement précoce (pRED) à Bâle, Suisse.



Ce centre, qui a nécessité un investissement de 1,2 milliard de CHF, comprend deux bâtiments de laboratoire ultramodernes, un immeuble de bureaux et un centre de conférences.



Il accueillera environ 1 800 chercheurs et vise à accélérer les découvertes scientifiques et l'innovation en médicaments.



Ce projet fait partie d'un investissement total de 5,8 milliards de CHF dans le site de Bâle/Kaiseraugst d'ici 2030.





