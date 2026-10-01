Roche dévoile de nouvelles données pour le Giredestrant et le Vabysmo

Le groupe pharmaceutique suisse a publié ce jour de nouvelles données cliniques renforçant le potentiel commercial de deux de ses traitements phares en oncologie et en ophtalmologie.

Dans une publication parue dans The New England Journal of Medicine, Roche a dévoilé les résultats détaillés de l'essai de Phase III evERA. Evaluant le Giredestrant combiné à l'Evérolimus chez des patients atteints d'un cancer du sein avancé ou métastatique ER-positif, l'étude montre une amélioration significative de la survie sans progression (PFS) par rapport au traitement endocrinien standard combiné à l'Evérolimus.

Selon le Dr Levi Garraway, directeur médical de Roche, ces résultats confirment le rôle potentiel du Giredestrant pour redéfinir la prise en charge, tant au stade métastatique qu'au stade précoce (en lien avec l'étude de Phase III lidERA).

En parallèle, Roche a présenté lors du congrès annuel Euretina 2026 à Vienne les résultats de l'étude Voyager. Ces données de vie réelle évaluent l'efficacité et la sécurité du Vabysmo (faricimab) dans le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge néovasculaire (DMLA n), de l'oedème maculaire diabétique (OMD) et de l'oedème maculaire secondaire à une occlusion veineuse rétinienne (OVR).

Après 6 à 12 mois de traitement selon les cohortes, les patients non traités antérieurement ont enregistré des gains visuels et des réductions significatives de l'épaisseur sous-fovéale centrale (CST). Les patients préalablement traités ont maintenu une vision stable tout en obtenant une amélioration des paramètres anatomiques (assèchement rétinien).

Ces données confirment que les performances constatées lors des essais pivotaux de Phase III se traduisent directement dans la pratique clinique quotidienne sur des populations de patients diversifiées.