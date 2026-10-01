Accenture vise une hausse annuelle du chiffre d'affaires supérieure aux attentes

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Le ‌cabinet de conseil Accenture a annoncé ​jeudi une prévision de croissance de son chiffre d'affaires annuel supérieure aux estimations, ​misant sur une forte demande de la ​part de ses ⁠clients pour ses services de conseil.

L'action ‌de la société, dont le siège se trouve à Dublin, ​en Irlande, ‌a progressé de plus de ⁠7% en avant-Bourse.

Ces prévisions suggèrent une demande résiliente pour les activités de ⁠conseil et ‌de services, malgré les incertitudes ⁠macroéconomiques.

La société a annoncé un ‌chiffre d'affaires de 18,68 ⁠milliards de dollars (16,54 milliards d'euros) pour ⁠le quatrième ‌trimestre, dépassant ainsi l'estimation moyenne des ​analystes de ‌18,03 milliards de dollars, selon les données compilées par ​LSEG.

Elle table sur une croissance annuelle de son chiffre d'affaires ⁠comprise entre 3% et 6%, contre une estimation moyenne des analystes de 3,9%.

(Rédigé par Prathik Jayaprakash à Bangalore ; Version française Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)