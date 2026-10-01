 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Accenture vise une hausse annuelle du chiffre d'affaires supérieure aux attentes
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 13:29

Ajouter Boursorama à vos sources

Web Summit, salon professionnel du numérique à Vancouver

Web Summit, salon professionnel du numérique à Vancouver

Le ‌cabinet de conseil Accenture a annoncé ​jeudi une prévision de croissance de son chiffre d'affaires annuel supérieure aux estimations, ​misant sur une forte demande de la ​part de ses ⁠clients pour ses services de conseil.

L'action ‌de la société, dont le siège se trouve à Dublin, ​en Irlande, ‌a progressé de plus de ⁠7% en avant-Bourse.

Ces prévisions suggèrent une demande résiliente pour les activités de ⁠conseil et ‌de services, malgré les incertitudes ⁠macroéconomiques.

La société a annoncé un ‌chiffre d'affaires de 18,68 ⁠milliards de dollars (16,54 milliards d'euros) pour ⁠le quatrième ‌trimestre, dépassant ainsi l'estimation moyenne des ​analystes de ‌18,03 milliards de dollars, selon les données compilées par ​LSEG.

Elle table sur une croissance annuelle de son chiffre d'affaires ⁠comprise entre 3% et 6%, contre une estimation moyenne des analystes de 3,9%.

(Rédigé par Prathik Jayaprakash à Bangalore ; Version française Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,8 -0,19%
CAC 40
7 897,19 +0,79%
SOITEC
170,7 +7,66%
NANOBIOTIX
22,86 -10,00%
TOTALENERGIES
74,46 -0,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank