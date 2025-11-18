Roche : des données positives dans le cancer du sein, mais attention à la concurrence d'AstraZeneca

(AOF) - Roche (+6,15%, à 304,85 francs suisses) se distingue en bourse et signe de loin la meilleure performance de l’indice SMI de la Bourse de Zurich et retrouve un niveau inédit depuis la fin mars. Le titre est entouré après la publication de résultats positifs de l’étude de phase III lidERA Breast Cancer, évaluant Giredestrant, un produit du laboratoire, comme traitement endocrinien adjuvant chez des personnes atteintes d’un cancer du sein récepteur aux œstrogènes (ER) positif, HER2-négatif, à un stade précoce.

Le principal critère d'évaluation a été atteint révèle une analyse intermédiaire avec une amélioration significative et cliniquement pertinente de la survie sans maladie invasive avec ce produit par rapport au traitement endocrinien standard.

Pour le Dr Levi Garraway, directeur médical de Roche et responsable du développement mondial des produits : " ces résultats soulignent le potentiel de Giredestrant comme nouveau traitement endocrinien de référence pour les personnes atteintes d'un cancer du sein à un stade précoce, où la guérison est possible. Étant donné que les cancers du sein ER-positifs représentent environ 70 % des cas diagnostiqués, ces résultats – associés aux données récentes dans la maladie avancée ER-positive – suggèrent que Giredestrant pourrait améliorer les résultats pour de nombreuses personnes ".

Pour les analystes de Jefferies, ces données sont une bonne nouvelle pour Roche, mais il est encore trop tôt pour crier victoire car AstraZeneca talonne le laboratoire suisse avec un essai potentiellement plus solide sur le plan statistique et clinique.

AstraZeneca devrait publier des résultats en 2026 de son essai que Jefferies qualifie de plus pragmatique avec une population plus large et un effectif plus important.

Partant, les analystes de la banque d'investissement américaine ont confirmé leur opinion à Sous-performance, assortie d'une cible de cours de 230 francs suisses.

