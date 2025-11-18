 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 013,62
-1,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Roche : des données positives dans le cancer du sein, mais attention à la concurrence d'AstraZeneca
information fournie par AOF 18/11/2025 à 11:51

(AOF) - Roche (+6,15%, à 304,85 francs suisses) se distingue en bourse et signe de loin la meilleure performance de l’indice SMI de la Bourse de Zurich et retrouve un niveau inédit depuis la fin mars. Le titre est entouré après la publication de résultats positifs de l’étude de phase III lidERA Breast Cancer, évaluant Giredestrant, un produit du laboratoire, comme traitement endocrinien adjuvant chez des personnes atteintes d’un cancer du sein récepteur aux œstrogènes (ER) positif, HER2-négatif, à un stade précoce.

Le principal critère d'évaluation a été atteint révèle une analyse intermédiaire avec une amélioration significative et cliniquement pertinente de la survie sans maladie invasive avec ce produit par rapport au traitement endocrinien standard.

Pour le Dr Levi Garraway, directeur médical de Roche et responsable du développement mondial des produits : " ces résultats soulignent le potentiel de Giredestrant comme nouveau traitement endocrinien de référence pour les personnes atteintes d'un cancer du sein à un stade précoce, où la guérison est possible. Étant donné que les cancers du sein ER-positifs représentent environ 70 % des cas diagnostiqués, ces résultats – associés aux données récentes dans la maladie avancée ER-positive – suggèrent que Giredestrant pourrait améliorer les résultats pour de nombreuses personnes ".

Pour les analystes de Jefferies, ces données sont une bonne nouvelle pour Roche, mais il est encore trop tôt pour crier victoire car AstraZeneca talonne le laboratoire suisse avec un essai potentiellement plus solide sur le plan statistique et clinique.

AstraZeneca devrait publier des résultats en 2026 de son essai que Jefferies qualifie de plus pragmatique avec une population plus large et un effectif plus important.

Partant, les analystes de la banque d'investissement américaine ont confirmé leur opinion à Sous-performance, assortie d'une cible de cours de 230 francs suisses.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ROCHE HLDG DR
304,300 CHF Swiss EBS Stocks +5,95%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 18/11/2025 à 11:51:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    Atos choisi pour construire le plus puissant supercalculateur français
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.11.2025 12:50 

    Eviden, branche du groupe français d'informatique Atos, a été sélectionnée pour construire le supercalculateur le plus puissant de France, au sein d'un consortium d'entreprises, a annoncé le groupe mardi. Le groupe américain de semi-conducteurs AMD a également ... Lire la suite

  • Selon Nicolas Forissier, ministre délégué chargé du Commerce extérieur, les échanges commerciaux entre la France et l'Afrique ont dépassé 65 milliards d'euros en 2024. ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Commerce : la France mise sur des partenariats "gagnant-gagnant" avec l'Afrique
    information fournie par Boursorama avec Media Services 18.11.2025 12:35 

    "Cet esprit de co-construction et de partenariat gagnant-gagnant, je veux le porter avec force" a déclaré le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Nicolas Forissier lors du forum économique "Ambition Africa" à Bercy. "Depuis 2017, sous l'impulsion du président ... Lire la suite

  • La carte Vitale sur smartphone, progressivement testée et déployée depuis 2023, est désormais accessible à tous les assurés sociaux en métropole et en outre-mer ( AFP / Fred TANNEAU )
    La carte Vitale sur smartphone, mode d'emploi
    information fournie par AFP 18.11.2025 12:33 

    La carte Vitale sur smartphone, progressivement testée et déployée depuis 2023, est désormais accessible à tous les assurés sociaux en métropole et en outre-mer. Mode d'emploi, en cinq questions. - A quoi sert la carte Vitale sur smartphone ? - "Complément" de ... Lire la suite

  • moteur Leap Safran (Crédit: Adrien Daste / Safran)
    Emirates et Safran vont créer une unité de fabrication de sièges d'avion à Dubaï
    information fournie par Zonebourse 18.11.2025 12:25 

    Emirates annonce la signature d'un protocole d'accord avec Safran Seats pour implanter à Dubaï une unité de fabrication et d'assemblage de sièges, une première dans le secteur. Le site produira d'abord des sièges Affaires et Économie pour les programmes de rétrofit, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank