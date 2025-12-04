La Bourse de Paris confiante face à la perspective d'une baisse des taux de la Fed

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue sereinement jeudi, avec la perspective de plus en plus probable d'une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed), lors de sa prochaine réunion.

Vers 09H30 (heure de Paris), le CAC 40 prenait 0,30% à 8.109,50 points, en hausse de 22,08 points. La veille, l'indice vedette parisien avait pris 0,16%, pour s'établir à 8.087,42 points.

"Le sentiment des marchés continue de s'améliorer", explique Andreas Lipkow, analyste indépendant.

"Les dernières données cristallisent la perspective d'une baisse des taux de la Fed", justifient les analystes de la Deutsche Bank.

Selon ADP/Stanford Lab, l'économie américaine a détruit 32.000 emplois en novembre, un ralentissement du marché du travail donnant à la Fed plus de marges de manœuvre pour abaisser ses taux d'intérêt, afin de stimuler l'activité.

Ce rapport publié mercredi a conforté le marché dans ses prévisions d'un assouplissement monétaire lors de la réunion des 9 et 10 décembre.

"Les pertes d'emplois pousseront la Fed à accélérer ses baisses de taux. Et si en plus de cela les gens réduisent leurs dépenses, et que l'inflation ralentit, ce serait la cerise sur le gâteau", relève Ipek Ozkardesakaya, analyste pour Swissquote Bank.

Une politique d'assouplissement monétaire est de nature à aider la croissance, et donc à augmenter les perspectives de bénéfices des entreprises, ce qui s'avère positif pour les marchés d'actions.

Dans cette optique, les chiffres de l'inflation américaine pour le mois de septembre vendredi seront aussi scrutés.

En Europe, les marchés prendront connaissance aujourd'hui du chiffre des ventes au détail pour le mois d'octobre, attendus pour 10H00 GMT.

Côté obligataire, le rendement à échéance dix ans des obligations françaises atteignait 3,49%, au même niveau que la veille. Celui de même échéance des titres de dette de l'Allemagne, référence en Europe, atteignait 2,75%, stable lui aussi.

Pierre et Vacances au soleil

Le groupe de tourisme Pierre et Vacances-Center Parcs, qui pourrait changer d'actionnaires en 2026, bondissait de 7,27% à 1,65 euro à Paris, après avoir annoncé mercredi des résultats en hausse dont un bénéfice net pour 2024/2025 qui bondit de 21%.

"On a un résultat net positif pour la deuxième année consécutive", à 33,5 millions d'euros, après treize années de déficit, s'est réjoui le directeur général du groupe, Franck Gervais, lors d'une présentation à la presse.

Programme de "redressement" pour Eramet

Le groupe minier français Eramet (+1,25% à 52,45 euros) a annoncé jeudi un programme destiné à améliorer sa rentabilité d'ici deux ans, comprenant des "actions décisives" pour "faire face aux conditions de marché difficiles et créer de la valeur".