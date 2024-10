Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: croissance des ventes de 9% au 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - Roche annonce aujourd'hui ses résultats au troisième trimestre 2024. Les ventes du groupe ont progressé de 6 % à taux de change constants au cours des neuf premiers mois pour atteindre 45 milliards de CHF. Hors produits liés au COVID-19, les ventes ont augmenté de 8 %. Au troisième trimestre, les ventes du groupe ont augmenté de 9 %.



Les ventes de la division Pharmaceutique ont augmenté de 7 % au cours des neuf premiers mois. La forte croissance de 9 % de l'activité de base a été stimulée par la forte demande continue des médicaments destinés au traitement des maladies graves.



Les ventes de la division Diagnostics ont augmenté de 5 % au cours des neuf premiers mois, tandis que l'activité de base a progressé de 8 % en raison d'une demande accrue de solutions immunodiagnostiques, pathologiques et moléculaires.



' Nous avons réalisé des progrès significatifs dans notre portefeuille de produits pharmaceutiques avec cinq approbations importantes pour nos médicaments, trois résultats positifs de phase III et deux acquisitions', se réjouit Thomas Schinecker, directeur général de Roche avant d'annoncer confirmer ses perspectives pour 2024.



Roche prévoit une augmentation des ventes du Groupe dans la fourchette moyenne à un chiffre. Le bénéfice par action de base devrait croître dans la fourchette haute à un chiffre, hors impact de la résolution des litiges fiscaux en 2023.



Roche prévoit d'augmenter encore son dividende en francs suisses.







