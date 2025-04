Roche: confirme ses perspectives pour l'ensemble de l'année information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 10:26









(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique suisse Roche a réalisé une croissance de son chiffre d'affaires de 6 % à 15,4 milliards de francs suisses (7 % en CHF) au cours des trois premiers mois de 2025.



Le chiffre d'affaires de la division Pharmaceuticals est en croissance de 8 % (9 % en CHF) à 11,9 milliards de francs suisses, les nouveaux médicaments pour les maladies graves poursuivant leur forte croissance, indique le groupe.



Le chiffre d'affaires de la division Diagnostics est resté stable à 3,5 milliards de francs suisses. 'La croissance de la demande, notamment pour les produits d'immunodiagnostic et les solutions de pathologie, ayant compensé l'impact des récentes réformes tarifaires dans le domaine de la santé en Chine' explique la direction dans son communiqué.



'Nous sommes confiants dans la poursuite de notre dynamique positive et confirmons nos perspectives pour l'ensemble de l'année' a déclaré Thomas Schinecker, CEO de Roche.



Roche s'attend à une augmentation des ventes du Groupe dans la fourchette moyenne à un chiffre (TCC). Le bénéfice par action core devrait évoluer dans la fourchette supérieure à un chiffre (TCC). Roche prévoit d'augmenter encore son dividende en francs suisses.





