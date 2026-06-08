Roche conclut un accord de 2 milliards de dollars avec Nurix Therapeutics pour un médicament anticancéreux

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Le géant pharmaceutique suisse Roche

ROPC.S a conclu un accord exclusif de licence et de collaboration avec Nurix Therapeutics NRIX.O d'une valeur pouvant atteindre 2,3 milliards de dollars, a annoncé lundi la société.

* L'accord porte sur le bexobrutideg, un médicament contre le cancer du sang qui dégrade des protéines ciblées et dont le lancement d'un essai clinique de phase III pour la leucémie lymphoïde chronique (CLL) est prévu cet été

* Nurix recevra 700 millions de dollars d'avance, avec des paiements supplémentaires possibles en fonction des étapes franchies en matière de développement, de réglementation et de ventes

* “Nous pensons que le bexobrutideg pourrait représenter un bond en avant majeur dans la lutte contre les cancers du sang complexes et d’autres maladies”, a déclaré Levi Garraway, directeur médical de Roche et responsable du développement mondial des produits

* La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2026

* Les coûts de développement du médicament seront pris en charge à 60% par Roche et à 40% par Nurix

* Les deux sociétés commercialiseront conjointement le médicament aux États-Unis, où elles se partageront les bénéfices et les pertes à parts égales, tandis que Roche se chargera de la commercialisation en dehors des États-Unis, versant des redevances à Nurix