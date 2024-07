ROCHE BOBOIS : ROCHE BOBOIS CONCRÉTISE SON IMPLANTATION EN DIRECT EN CHINE ET SIGNE LA PRISE DE PARTICIPATION MAJORITAIRE AU CAPITAL DE SON FRANCHISÉ HISTORIQUE

Paris, le 5 juillet 2024

Roche Bobois SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre , annonce avoir signé un contrat d'acquisition (« Share Purchase Agreement ») pour la prise de participation majoritaire au capital du franchisé Roche Bobois en Chine. Cette opération stratégique marque une étape importante dans l'expansion internationale de la marque Roche Bobois et vise à accélérer la croissance du Groupe sur le marché asiatique. Cette annonce fait suite à la signature d'une lettre d'intention annoncée en avril 2024 [1] .

Dans le cadre de ce contrat, Roche Bobois SA prend une participation majoritaire de 51% dans la société Shanghai Rock Castle Furniture, franchisé historique de la marque Roche Bobois en Chine, qui opère en propre 3 magasins (1 à Pékin et 2 à Shanghai) et gère 25 magasins en sous-franchise dans différentes villes de taille moyenne. En parallèle, Roche Bobois a également signé simultanément un accord permettant une montée progressive au capital, ce qui lui donne la capacité, à moyen terme, de détenir 100% de Shanghai Rock Castle Furniture.

En investissant en direct, après 20 ans de présence en Chine au travers de ses franchises, Roche Bobois SA démontre sa volonté de s'implanter durablement dans la région et d'exploiter le potentiel de croissance du marché chinois.

Le Groupe rappelle que le volume d'affaires global réalisé par les magasins opérés directement ou indirectement par Shanghai Rock Castle Furniture est de 23 M€ en 2023, dont 8 M€ sur les 3 magasins en propre situés à Pékin et Shanghai. La marge d'EBITDA réalisée par la société Shanghai Rock Castle Furniture est d'un niveau élevé, supérieur à celle réalisée aux Etats-Unis/Canada (qui était de 27,1% en 2023).

Ainsi, à compter de la date de signature, Roche Bobois SA va consolider dans ses comptes le chiffre d'affaires de 3 nouveaux magasins en propre à Pékin et Shanghai et les revenus issus des activités de sous-franchise / trading [2] . Au global, le Groupe anticipe en année pleine une contribution additionnelle de l'ordre de 19 M€ de chiffre d'affaires consolidé et de 6 M€ d'EBITDA. Pour 2024, l'impact est intégré prorata temporis et donc les effets relutifs sur les revenus et les marges seront plus visibles dans les comptes dès l'exercice 2025.

Cette opération permet de consolider la position de la marque Roche Bobois sur le marché chinois et de stimuler la croissance du Groupe à moyen / long terme dans ce pays à fort potentiel . Au-delà, cette opération est également stratégique à plusieurs niveaux. Elle permettra notamment d'accompagner les décisions et d'harmoniser les pratiques et processus sur les standards de qualité du Groupe dans un souci d'amélioration continue de l'efficacité opérationnelle. Roche Bobois continuera à s'appuyer sur la connaissance du marché local de son partenaire, son expertise et les équipes en place pour accroître encore le potentiel de croissance et de rentabilité des magasins.

[1] Cf. communiqué du 10 avril 2024

[2] Achat/revente de marchandises