ROCHE BOBOIS : RESULTATS ANNUELS 2025 CONFORMES AUX OBJECTIFS - SITUATION FINANCIÈRE TOUJOURS SAINE

RESULTATS ANNUELS 2025 CONFORMES AUX OBJECTIFS

CHIFFRE D'AFFAIRES : 402,5 M€

EBITDA : 71,2 M€ (MILIEU DE LA FOURCHETTE ANNONCÉE)

SITUATION FINANCIÈRE TOUJOURS SAINE

Chiffre d'affaires consolidé : 402,5 M€ (-2,8 % à changes courants et -1,3% à changes constants)

EBITDA courant : 71,2 M€ (-2,8% à changes constants) - Marge d'EBITDA courant : 17,7%

Marge brute d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôts : 68,2 M€

Hausse du Free cash-flow 1 : 49,4 M€ (+13,8 M€ par rapport à 2024)

Trésorerie disponible 2 : 46,8 M€ - Trésorerie nette positive

Paris, le 26 mars 2026

Roche Bobois SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre , publie ses résultats annuels clos au 31 décembre 2025. Les comptes, arrêtés par le Directoire du 23 mars 2026, sont audités et les rapports sont en cours d'émission.

Le Groupe a fait preuve d'une bonne résistance tout au long de cet exercice. Dans un marché peu dynamique pour l'ameublement haut de gamme, le Groupe est resté agile sur ses charges opérationnelles mettant à profit la variabilité de son modèle économique, pour atténuer les impacts de change (parité euro/dollar) et l'application des taxes douanières aux États-Unis, premier pays contributeur du Groupe en revenus et en EBITDA.

Roche Bobois SA publie ainsi des résultats annuels 2025 conformes aux objectifs, à savoir un chiffre d'affaires de 402,5 M€ (en léger repli de -2,8 % à changes courants et -1,3% à changes constants) et un EBITDA courant très proche de celui de 2024 à 71,2 M€ (dans la fourchette attendue entre 70 et 72 M€). La marge d'EBITDA est de 17,7%, quasi-stable par rapport à l'an dernier (18% en 2024).

La structure financière du Groupe reste saine avec une capacité d'autofinancement robuste et un free cash-flow [1] en hausse à 49,4 M€. Le Groupe dispose d'une trésorerie brute solide [2] de 46,8 M€ et reste en situation de trésorerie nette positive après les investissements de la période et le versement du dividende.

Au titre de l'exercice 2025 Roche Bobois SA proposera le versement d'un dividende à ses actionnaires de 0,80 € par action, lors de sa prochaine Assemblée Générale, le 16 juin 2026.

Normes IFRS (en M€) 2024 2025 Ventes de marchandises 372,5 361,9 Redevances et autres services 41,5 40,6 Chiffre d'affaires 414,0 402,5 Marge brute sur vente de marchandises 61,4% 61,0% Ebitda courant 74,4 71,2 Marge d'EBITDA 18,0% 17,7% Résultat opérationnel courant 26,1 21,8 Résultat opérationnel 26,1 21,8 Résultat financier (4,7) (7,8) Charge d'impôts (5,7) (3,8) Résultat net 15,8 10,2

Bonne maîtrise des charges opérationnelles courantes – EBITDA conforme aux attentes

Au terme de cet exercice 2025, le chiffre d'affaires de Roche Bobois SA s'élève à 402,5 M€, en léger repli de -2,8 % à changes courants et -1,3% à changes constants.

Le taux de marge brute ressort à 61,0% , quasi-stable malgré la mise en place de droits de douane aux États-Unis et les effets de change défavorables. À noter que le Groupe bénéficie de l'effet en année pleine de l'augmentation des commissions fournisseurs initiée en 2024.

Le Groupe a bien maîtrisé ses charges opérationnelles courantes sur la période mettant à profit son modèle économique à charges variables et une discipline financière. Les charges externes s'élèvent à 96,5 M€ au 31 décembre 2025 contre 100,7 M€ au 31 décembre 2024, en baisse de -4,2% (réductions des dépenses de publicité, des charges locatives et frais de séminaires et congrès). Les charges de personnel sont stables à 89,9 M€ (-0,2% par rapport à 2024). Elles bénéficient d'un effet positif de change sur la masse salariale des filiales américaines qui compensent l'intégration de la Chine en année pleine (impact de 0,9 M€ sur l'année 2025).

L'EBITDA du Groupe est de 71,2 M€ (-4,3% à changes courants), conforme à la fourchette annoncée (entre 70 et 72 M€). À changes constants, le repli est plus limité à -2,8%. La zone États-Unis/Canada reste la première zone contributrice à l'EBITDA courant du Groupe, pour 30 M€, en repli toutefois de -13,3% par rapport à l'exercice 2024. Ce repli s'explique par un effet de change défavorable et par la mise en place de droits de douane aux États-Unis, partiellement compensés par la hausse des prix. Roche Bobois Europe (hors France) affiche une légère croissance de sa rentabilité en contribuant à hauteur de 19,0 M€ (+0,8% par rapport à 2024). Cuir Center, grâce à sa bonne performance commerciale et à la fermeture de magasins non rentables en 2024, affiche une croissance de l'EBITDA de +25,0% par rapport à l'exercice 2024 (contribution à l'EBITDA de 7,7 M€). Ceci compense une érosion ponctuelle de la rentabilité de Roche Bobois France en lien avec la baisse des volumes (contribution de 16,8 M€ soit -9,3%). Au total, la marge d'EBITDA est quasi-stable à 17,7 % (versus 18 % en 2024).

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises (stables à 48,2 M€ sur l'exercice 2025 (dont 36,4 M€ liés à l'application de la norme IFRS 16), le résultat opérationnel courant s'élève à 21,8 M€ (vs 26,1 M€ en 2024).

Le résultat financier passe de (4,7) M€ en 2024 à (7,8) M€ en 2025, sous l'effet de pertes de change liées surtout à l'évolution de la parité euro/dollar (impact de 2,8 M€).

Après prise en compte de l'impôt, le résultat net s'établit à 10,2 M€.

Une structure financière toujours saine

Les capitaux propres s'élèvent à 94,6 M€ au 31 décembre 2025, à comparer à 97,8 M€ au 31 décembre 2024, après dividendes (12,6 M€) et rachats d'actions.

La marge brute d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôts reste solide à 68,2 M€ (contre 75,1 M€ en 2024).

Les flux de trésorerie opérationnels s'élèvent à 62,5 M€, en hausse de +9,8 M€ par rapport au 31 décembre 2024 (52,6 M€), incluant une variation positive du BFR de 3,4 M€ (à comparer à (10,4) M€ en 2024).

Les flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement ressortent à (13,0) M€ en 2025 (dont 1,0 M€ de rachats d'actions) à comparer à (17,0) M€ en 2024. Ils intègrent les investissements correspondant aux rénovations des magasins Roche Bobois à ?Los Angeles (États-Unis), du Cuir Center de Rouen, ainsi que ceux liés aux nouvelles ouvertures, à Herblay (France), Austin (États-Unis) et Las Vegas (États-Unis).

Au final, le free cash-flow [3] progresse à 49,4 M€ sur l'exercice 2025 contre 35,6 M€ en 2024 (soit +13,8 M€).

Les flux de financement s'élèvent à (55,9) M€ en 2025 et intègrent (35,5) M€ de remboursement de dettes locatives (IFRS16), (12,6) M€ de dividendes versés, (5,2) M€ de service de la dette, (3,2) M€ au titre des rachats des minoritaires en Chine [4] et +0,9 M€ d'émission nette d'emprunts [5] .

La trésorerie disponible [6] reste solide à 46,8 M€ au 31 décembre 2025 contre 54,9 M€ au 31 décembre 2024. Le Groupe est en situation de trésorerie nette [7] positive de 5,1 M€.

Proposition de dividende de 0,80€ par action

Le Directoire de Roche Bobois SA a décidé de proposer à l'Assemblée Générale du 16 juin 2026 un dividende de 0,80€ par action au titre de l'exercice 2025.

Perspectives 2026

Le Groupe aborde ce début d'année 2026 avec prudence compte tenu du contexte géopolitique actuel qui pèse sur la vigueur de la consommation et des effets de change toujours peu favorables. Roche Bobois SA continuera à s'appuyer sur la résilience de son modèle économique pour limiter les effets possibles de contraction des volumes.

Le Groupe rappelle qu'il disposait au 31/12/2025 d'un portefeuille de commandes [8] de 122,7 M€ (qui tient compte de l'évolution de la parité euro / dollar et de l'activité commerciale du 4 ème trimestre 2025).

Le volume d'affaires global, y compris les franchisés et toutes enseignes confondues, à fin février 2026 ressort à 99,5 M€ soit -9,8% à changes constants et -12,7% à changes courants. Le volume d'affaires des magasins en propre est de

59,2 M€, en repli de -13,5% à changes constants (-16,8 % à changes courants), malgré la bonne résistance de Cuir Center (+8,8%) et de la Chine. Le repli est visible sur une majeure partie des zones géographiques et plus particulièrement aux États-Unis/Canada (-28% à fin février à changes courants) notamment due aux intempéries et à un fort effet devise sur le mois de janvier.

En France, l'opération "Les Jours Tentations", qui s'est déroulée du 6 au 23 mars, montre une amélioration de tendance par rapport au début de l'année 2026 mais reste en léger repli. Aux États-Unis/Canada, l'opération "Design Days" actuellement en cours devrait permettre un retour en territoire positif sur le mois de mars.

Ouvertures 2026

Concernant le parc de magasins, Roche Bobois SA rappelle qu'il prévoit un nouveau magasin en propre à Aix en Provence (France) et confirme son développement en propre au Luxembourg ainsi qu'un nouveau site à Porto (Portugal). En parallèle, le Groupe entend procéder au transfert de 2 magasins en propre Roche Bobois vers des emplacements plus premium, celui de Reims (France) et Atlanta (États-Unis ). Enfin le Groupe poursuivra son rythme d'ouvertures de 5 à 10 franchises par an.

À propos de ROCHE BOBOIS SA



ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 339 magasins (au 31 décembre 2025), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2025, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 564 M€ HT, dont 473 M€ HT pour Roche Bobois et 91 M€ HT pour Cuir Center. Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2025 s'est élevé à 402,5 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

CONTACT

Actus Finance – Anne-Pauline Petureaux

Relations investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72 / apetureaux @actus.fr

Actus Finance – Serena BONI

Relations presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future de ROCHE BOBOIS SA. Ces informations prospectives ont trait aux perspectives futures, à l'évolution et à la stratégie commerciale de ROCHE BOBOIS SA et sont fondées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants non encore déterminables. Par nature, les informations prospectives comportent des risques et incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. ROCHE BOBOIS SA attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et cash-flows réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel ROCHE BOBOIS opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus, même si la situation financière de ROCHE BOBOIS, ses résultats, ses cash-flows et l'évolution du secteur dans lequel ROCHE BOBOIS SA opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans ce document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de ROCHE BOBOIS SA. Une description des événements qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l'activité, la situation financière ou les résultats de ROCHE BOBOIS SA, ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs figure au chapitre « Facteurs de risque » du document d'enregistrement universel.

GLOSSAIRE

Le terme « EBITDA » courant, en anglais, « earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization », est le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Il désigne le bénéfice avant impôt du Groupe avant que n'y soient soustraits les intérêts, les dotations aux amortissements et les dépréciations des immobilisations (mais après dépréciation des stocks et créances clients), les frais d'ouverture de magasins, les charges de paiements en actions y compris le forfait social attaché.

ANNEXE

Indicateur alternatif de performance

en M€ 2024 2025 Résultat opérationnel courant 26,1 21,8 Frais d'ouverture magasins 0,6 0,3 Paiements en actions y compris forfait social 0,8 0,9 Dotations aux amortissements et dépréciation des immobilisations 46,9 48,2 EBITDA courant 74,4 71,2

[1] Free cash-flow = Flux de trésorerie générés par l'exploitation - Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissements

[2] Hors concours bancaires courants

[3] Flux de trésorerie générés par l'exploitation - Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissements

[4] Montée au capital dans Shanghai Rock Castle, à 67% désormais.

[5] Emission d'emprunts - Remboursements des dettes financières

[6] Hors concours bancaires courants

[7] Trésorerie brute – dettes financières brutes (hors dettes locatives IFRS 16)

[8] Portefeuille de commandes des magasins en propre du Groupe (toutes enseignes confondues) restant à livrer