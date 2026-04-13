ROCHE BOBOIS : RACHAT D'ACTIONS PROPRES DU 6 AU 10 AVRIL 2026

Paris, le 13 avril 2026

Dans le cadre du programme de rachat d'actions propres autorisé par l'assemblée générale du 12 juin 2025, Roche Bobois SA a procédé, durant la période du 6 au 10 avril 2026, aux transactions suivantes

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 10/04/2026 FR0013344173 263 26,7224 Euronext ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 09/04/2026 FR0013344173 209 26,7086 Euronext ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 08/04/2026 FR0013344173 83 26,9181 Euronext ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 07/04/2026 FR0013344173 214 26,1065 Euronext

Détail transaction par transaction

Les informations détaillées concernant le rachat d'actions propres (période du 6 au 10 avril 2026) sont disponibles sur le site internet de Roche Bobois SA ( www.finance-roche-bobois.com , rubrique « rachat d'ac