ROCHE BOBOIS : RACHAT D'ACTIONS PROPRES DU 20 AU 24 AVRIL 2026

Paris, le 27 avril 2026

Dans le cadre du programme de rachat d'actions propres autorisé par l'assemblée générale du 12 juin 2025, Roche Bobois SA a procédé, durant la période du 20 au 24 avril 2026, aux transactions suivantes

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 20/04/2026 FR0013344173 66 27,1364 Euronext ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 21/04/2026 FR0013344173 180 27,1511 Euronext ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 24/04/2026 FR0013344173 100 25,94 Euronext

Détail transaction par transaction

Les informations détaillées concernant le rachat d'actions propres (période du 20 au 24 avril 2026) sont disponibles sur le site internet de Roche Bobois SA ( www.finance-roche-bobois.com , rubrique « rachat d'actions »).