ROCHE BOBOIS : RACHAT D'ACTIONS PROPRES DU 13 AU 17 AVRIL 2026

Paris, le 20 avril 2026

Dans le cadre du programme de rachat d'actions propres autorisé par l'assemblée générale du 12 juin 2025, Roche Bobois SA a procédé, durant la période du 13 au 17 avril 2026, aux transactions suivantes :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 17/04/2026 FR0013344173 99 26,4101 Euronext ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 16/04/2026 FR0013344173 159 26,4956 Euronext ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 15/04/2026 FR0013344173 186 26,6774 Euronext ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 14/04/2026 FR0013344173 209 27,0014 Euronext ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 13/04/2026 FR0013344173 422 26,3033 Euronext

Détail transaction par transaction

Les informations détaillées concernant le rachat d'actions propres (période du 13 au 17 avril 2026) sont disponibles sur le site internet de Roche Bobois SA ( www.finance-roche-bobois.com , rubrique « rachat d'actions »).