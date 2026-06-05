La chaîne RMC Sport bientôt acquise par CMA Media, qui se renforce encore

( AFP / GABRIEL BOUYS )

CMA Media, la branche médias de l'armateur français CMA CGM, se renforce encore avec l'annonce jeudi de l'acquisition prochaine de la chaîne de télévision RMC Sport, qui appartenait jusque-là au groupe Altice.

"CMA Media annonce être en cours de finalisation de l'acquisition de RMC Sport", a indiqué l'entreprise dans un communiqué, deux ans après avoir racheté à Altice un important portefeuille de médias, dont la chaîne BFM et la radio RMC.

A l'été 2024, les deux médias, ainsi que les chaînes de la TNT RMC Découverte et RMC Story, étaient passés aux mains du milliardaire Rodolphe Saadé, PDG de CMA CGM, pour une transaction de 1,55 milliard d'euros.

Contacté, Altice confirme les annonces de CMA Media, mais n'a pas souhaité faire de commentaire. Le prix de la future transaction n'est pas connu.

"Cette acquisition s'inscrit plus largement dans la volonté de CMA Media de renforcer ses activités dans le sport", a expliqué la branche.

Le groupe marseillais CMA CGM, spécialisé dans le fret maritime, a construit en quelques années un véritable empire médiatique à coup de rachats.

Le groupe, également propriétaire de La Tribune, du groupe La Provence (quotidiens régionaux La Provence et Corse Matin), détient des parts dans la chaîne M6, et a racheté en septembre 2025 le média vidéo en ligne Brut.

"Nous croyons à la nécessité d'une consolidation du secteur pour permettre aux groupes audiovisuels français de faire face à la concurrence croissante des plateformes mondiales", a défendu jeudi dans une interview au journal Les Echos la directrice générale de CMA Media, Claire Léost.

La logique de rapprochement entre les différentes rédactions du groupe a néanmoins provoqué des remous.

En avril, les journalistes de La Tribune se sont mis en grève pour protester contre un plan social lié à un rapprochement avec BFM Business.