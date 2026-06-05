information fournie par Boursorama avec AFP • 05/06/2026 à 08:21

L'américain LS Power proche d'un accord pour racheter les renouvelables d'EDF en Amérique du Nord, selon Bloomberg

( AFP / MIGUEL MEDINA )

L'entreprise américaine LS Power est en "discussions avancées" pour racheter les activités renouvelables d'EDF en Amérique du Nord, selon des informations de l'agence financière Bloomberg News.

LS Power pourrait payer plus de 4 milliards d'euros pour cette division, indique l'agence, qui cite une source proche du dossier.

Cet accord, sur fond de demande accrue d'électricité pour alimenter les centres de données, pourrait être annoncé ces prochains jours ou la semaine prochaine mais peut encore être retardé ou tomber à l'eau, selon des sources anonymes citées par Bloomberg News.

"Le processus étant en cours, le groupe ne commente pas ces informations", a indiqué une porte-parole d'EDF à l'AFP.

EDF, qui est chargé par l’État français de développer le programme EPR2 pour la construction de six nouveaux réacteurs de forte puissance, a annoncé envisager des cessions totales ou partielles en parallèle d'un plan visant à atteindre 1 milliard d'euros d'économies par an d'ici à 2030.