Le groupe parapétrolier Bourbon nomme un nouveau directeur général

( AFP / YAMIL LAGE )

Bourbon, spécialiste de l'assistance maritime au secteur pétrolier, a annoncé jeudi la nomination d'Olivier Blaringhem comme directeur général, en remplacement de Gaël Bodénès.

Olivier Blaringhem était jusqu'ici vice-président exécutif du spécialiste norvégien des services pétroliers sous-marins Subsea7.

Bourbon avait annoncé en décembre le départ "mi-juin 2026" de Gaël Bodénès, qui occupait ses fonctions depuis 2017, à l'occasion de l'annonce de la prise de participation majoritaire de deux fonds américains.

Gaël Bodénès "conduira cette nouvelle phase du plan de transformation du groupe jusqu'à son départ mi-2026, dans le cadre d'une transition structurée et maîtrisée", écrivait alors l'entreprise.

Poursuivi aux côtés d'autres dirigeants dans une affaire de corruption d'agents du fisc en Afrique, M. Bodénès avait été condamné en juillet 2024 à deux ans de prison avec sursis et trois ans d'interdiction de gérer une entreprise, une condamnation dont il a fait appel.

Son successeur, Olivier Blaringhem, "cumule plus de 25 ans d'expérience internationale dans les services maritimes, l'ingénierie et les grands projets offshore" et "a effectué l'essentiel de sa carrière chez Subsea7", indique jeudi Bourbon.

"Cette nomination s'inscrit dans une nouvelle étape du développement de Bourbon. Dans ses nouvelles fonctions, Olivier Blaringhem aura pour mission de poursuivre le renforcement de la performance opérationnelle, de consolider les positions commerciales du groupe et d'accompagner Bourbon dans ses prochaines étapes de croissance", écrit le groupe, qui a récemment renforcé sa flotte avec 13 nouveaux navires.

Bourbon, présent dans plus de 35 pays, emploie quelque 5.850 personnes et exploite une flotte de 223 navires, pour un chiffre d'affaires de 733 millions d'euros.