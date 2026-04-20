ROCHE BOBOIS : Mise à disposition du Document d'enregistrement universel au titre de l'exercice 2025

Paris, le 20 avril 2026

ROCHE BOBOIS SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre , annonce le dépôt ce jour de son Document d'enregistrement universel (URD) 2025 auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Le Document d'Enregistrement Universel inclut notamment :

le rapport financier annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;

le rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise ;

les informations en matière de durabilité établies en application de la directive CSRD ( Corporate Sustainability Reporting Directive ) ;

le descriptif du programme de rachat d'actions ;

les différents rapports des Commissaires aux comptes ;

les informations relatives aux honoraires versées aux Commissaires aux comptes.

Ce Document d'Enregistrement Universel peut être consulté sur le site internet finance de Roche Bobois, www.finance-roche-bobois.com , espace Investisseurs, rubrique Informations financières.

À propos de ROCHE BOBOIS SA



ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 56 pays avec un réseau de 339 magasins (au 31 décembre 2025), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2025, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 564 M€ HT, dont 473 M€ HT pour Roche Bobois et 91 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2025 s'est élevé à 402,5 M€.



Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

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