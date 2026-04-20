ROCHE BOBOIS : Mise à disposition du Document d'enregistrement universel au titre de l'exercice 2025

Paris, le 20 avril 2026
ROCHE BOBOIS SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre , annonce le dépôt ce jour de son Document d'enregistrement universel (URD) 2025 auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Le Document d'Enregistrement Universel inclut notamment :
- le rapport financier annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- le rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise ;
- les informations en matière de durabilité établies en application de la directive CSRD ( Corporate Sustainability Reporting Directive ) ;
- le descriptif du programme de rachat d'actions ;
- les différents rapports des Commissaires aux comptes ;
- les informations relatives aux honoraires versées aux Commissaires aux comptes.
Ce Document d'Enregistrement Universel peut être consulté sur le site internet finance de Roche Bobois, www.finance-roche-bobois.com , espace Investisseurs, rubrique Informations financières.
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CONTACT
Actus Finance – Anne-Pauline Petureaux
Relations investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 72 / apetureaux@actus.fr
Actus Finance – Serena BONI
Relations presse
Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr
- SECURITY MASTER Key : m5lwY5mblmyVyZ9yZ5xpbJZkmJiSlmGWZmWWk5ecasedZ2lomWlob5eYZnJom25s
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers annuel et d'audit annuels
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97696-mad_urd2025.pdf
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