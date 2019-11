ROCHE BOBOIS : LETTRE MENSUELLE OCTOBRE 2019

Paris, le 6 novembre 2019

Roche Bobois, la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, publie chaque mois ses dernières actualités.

TRANSFERT DE ROCHE BOBOIS FRANCFORT (magasin en propre)

Le groupe vient de procéder au transfert de son magasin de Francfort, en Allemagne. Situé en plein centre-ville, il présente les collections Contemporains et Nouveaux Classiques sur près de 1 000m², sur deux niveaux. Cette opération confirme l'intérêt stratégique porté à l'Allemagne, pays dans lequel Roche Bobois compte 8 magasins en propre et 1 en franchise.

LANCEMENT DES SITES E-COMMERCE ROCHE BOBOIS ET CUIR CENTER

Conformément aux objectifs fixés lors de l'introduction en Bourse, le Groupe Roche Bobois a procédé à la refonte des sites Web Roche Bobois et Cuir Center afin de les rendre marchands. Il est désormais possible, en France dans un premier temps, de personnaliser et de commander en ligne une sélection de produits de chacune des deux marques, sans qu'il soit nécessaire pour le client de se rendre en magasin. Le Groupe a choisi de s'appuyer sur son réseau de points de vente, en propre et en franchise, puisque chaque commande est transmise et traitée de façon individuelle par le magasin physique le plus proche de l'adresse de livraison du client final.

PRÉSENTATION À PARIS DE L'EXPOSITION « A ARTE DE VIVER » BY JOANA VASCONCELOS

La rencontre inattendue entre la célèbre artiste portugaise Joana Vasconcelos et Roche Bobois a donné lieu à la réinterprétation par l'artiste de six modèles de la marque.

Les six œuvres ainsi réinterprétées - deux chaises Ava, les fauteuils Lady B et Nuage, les tables basses Sismic et Cute Cut ainsi qu'une composition de l'iconique Mah Jong - ont été exposées le 16 mai dernier, à Lisbonne, dans le cadre de la foire d'art contemporain Arco. Cette exposition devient itinérante : après Genève, les six œuvres ont été exposées à Paris au magasin de l'avenue de la Grande Armée. Elles traverseront l'Atlantique en décembre pour être exposées à Miami, au Perez Museum, dans le cadre de la foire internationale d'art contemporain, ArtBasel, et feront l'objet d'une vente aux enchères. L'intégralité des fonds récoltés sera reversée à la fondation Joana Vasconcelos, dédiée à la promotion et le développement de l'art au travers de projets éducatifs.

