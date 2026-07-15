ROCHE BOBOIS : LETTRE MENSUELLE - JUIN 2026

JUIN 2026

Roche Bobois, la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre , publie chaque mois ses dernières actualités.

À LA UNE

TRANSFERT DE ROCHE BOBOIS REIMS (MAGASIN EN PROPRE)

Roche Bobois poursuit sa politique de relocalisation de ses magasins avec le transfert de Roche Bobois Reims. Désormais situé dans le nouveau parc commercial Open Park, une zone à fort trafic, ce nouveau magasin bénéficie d'une visibilité accrue et présente sur 600 m² les collections emblématiques de la marque, ainsi que les créations les plus récentes, dans un environnement exclusif, selon les derniers codes de la marque.

EN BREF

HÔTEL PENINSULA PARIS

Le prestigieux hôtel Peninsula Paris a choisi Roche Bobois pour aménager sa spectaculaire terrasse parisienne. Pour la saison estivale, les canapés outdoor Formentera habillent le rooftop « Golden Hour » de leurs tonalités lumineuses, dans un cadre offrant une vue exceptionnelle sur la Tour Eiffel et le Sacré-Cœur.

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 339 magasins (au 31 décembre 2025), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2025, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 564 M€ HT, dont 473 M€ HT pour Roche Bobois et 91 M€ HT pour Cuir Center. Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2025 s'est élevé à 402,5 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

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