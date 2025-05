ROCHE BOBOIS : LETTRE MENSUELLE - AVRIL 2025

Roche Bobois, la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre , publie chaque mois ses dernières actualités.

AVRIL 2025

À LA UNE

MILAN DESIGN WEEK 2025

La Milan Design Week 2025 a été l'occasion pour Roche Bobois de révéler plusieurs collaborations artistiques inédites :

Au coeur de cet événement, une collaboration exceptionnelle avec Pedro Almodóvar , et une collection qui rend hommage au réalisateur espagnol, maître de la couleur et de la mise en scène visuelle.

Parmi les pièces emblématiques : une réédition en série limitée du canapé Lounge, devenu une toile graphique retraçant son univers esthétique, ainsi qu'un Bubble réinventé en technicolor pour célébrer les 10 ans de cette icône du design. Cette aventure créative se prolonge avec Rossy de Palma , muse et complice du cinéaste, qui apporte son énergie unique à travers une collection capsule exclusive.

Ces collections ont été présentées en avant-première dans le showroom de Roche Bobois à Milan au coeur du Durini Design District, avant leur lancement officiel.

EN BREF

ART PARIS 2025

Roche Bobois a eu le plaisir de renouveler son partenariat avec Art Paris, rendez-vous incontournable du printemps dédié à l'art moderne et contemporain. Pour sa 27e édition, la foire a retrouvé le cadre prestigieux du Grand Palais, accueillant un nombre record de près de 90 000 visiteurs.

Cette collaboration a permis à la marque d'offrir à ses clients des expériences uniques, tout en renforçant sa visibilité auprès d'un public international qualifié.

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 339 magasins (au 31 décembre 2024), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2024, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 589 M€ HT, dont 499 M€ HT pour Roche Bobois et 90 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2024 s'est élevé à 414 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

