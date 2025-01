Roche Bobois: le titre chute après un C.A. 2024 décevant information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 12:19









(CercleFinance.com) - Roche Bobois chute de plus de 6% vendredi à la Bourse de Paris après avoir publié un chiffre d'affaires annuel 2024 inférieur à son objectif.



L'enseigne d'ameublement haut de gamme dit avoir généré un chiffre d'affaires en baisse de 4% à 414 millions d'euros l'an dernier, une performance en-deçà de sa prévision qui avait été fixée à 418 millions d'euros.



Le groupe précise toutefois avoir renoué avec la croissance au 4ème trimestre, avec un chiffre d'affaires en hausse de 3,5% à 113,4 millions d'euros, grâce notamment à la contribution de la Chine, récemment intégrée.



S'agissant de sa rentabilité, le distributeur - qui détient aussi la marque Cuir Center - confirme viser un résultat opérationnel courant (Ebitda) entre 72 et 76 millions d'euros pour 2024, conformément à sa précédente annonce.



Dans une note de réaction, les analystes de TP ICAP Midcap évoquent un chiffre d'affaires annuel 'sans surprise', tout jugeant le consensus pour 2025 'trop optimiste', ce qui les conduit à renouveler leur recommandation à la 'vente' et leur objectif de cours de 35 euros.



Dans le sillage de cette publication, l'action Roche Bobois lâchait 6,2% vendredi à la mi-journée, évoluant au sein du palmarès des plus fortes baisses du marché parisien.





Valeurs associées ROCHE BOBOIS 42,10 EUR Euronext Paris -6,03%