Dermatose, Mercosur: Lecornu entame une réunion sur l'agriculture avec ministres et préfets

La ministre de l'Agriculture Annie Genevard arrive à Matignon pour une réunion avec le Premier ministre Sébastien Lecornu sur le Mercosur et la crise de la dermatose, le 16 décembre à Paris ( AFP / Blanca CRUZ )

Sébastien Lecornu a entamé mardi à Matignon une réunion sur l'agriculture avec plusieurs ministres et préfets, alors qu'une partie des agriculteurs critiquent la gestion par le gouvernement d'une épizootie touchant les élevages, et que la profession s'oppose à la signature du traité de libre-échange avec le Mercosur.

"Le moment est très sensible", a reconnu en arrivant la ministre de l'Agriculture Annie Genevard. Etaient présents également Laurent Panifous (Relations avec le Parlement), Maud Bregeon (porte-parole), Amélie de Montchalin (Comptes publics), et Nicolas Forissier (Commerce extérieur). D'autres ministres étaient représentés.

Plusieurs préfets de départements du sud-ouest touchés par la dermatose nodulaire contagieuse participent aussi à cette réunion en visio-conférence (Ariège, Aude, Gers, Haute-Garonne, Hautes Pyrénées, Landes, Pyrénées Atlantiques, Pyrénées orientales).

Une partie des agriculteurs, notamment de la Coordination rurale (deuxième syndicat) et de la Confédération paysanne (3e), manifeste sa colère depuis plusieurs jours contre la stratégie gouvernementale d'abattage systématique d'un troupeau de bovins dès la détection d'un cas de cette maladie très contagieuse.

L'exécutif doit par ailleurs gérer une autre colère agricole contre la signature du traité de libre échange avec des pays du Mercosur. La FNSEA, premier syndicat agricole, a appelé à manifester à Bruxelles jeudi à l'occasion du sommet des chefs d'Etat européens invités à valider l'accord.

Les 27 doivent approuver à la majorité qualifiée cette semaine ce traité, négocié depuis de longues années avec plusieurs pays d'Amérique du Sud, afin que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen puisse le parapher lors d'un sommet du Mercosur à Foz do Iguaçu au Brésil.

Mais la France y reste opposée. Lundi soir à Berlin, Emmanuel Macron a été "très clair avec la présidente de la Commission et le président du Conseil européen (Antonio Costa) sur le fait que le compte n'y était pas à ce stade pour protéger les agriculteurs français", a indiqué son entourage mardi matin.

La France plaide donc pour un report en 2026 du vote prévu cette semaine au Conseil européen.

Mardi, la cheffe de file des députés du Rassemblement national Marine Le Pen a appelé le chef de l'Etat à "dire non" à cet accord plutôt que de simplement demander qu'il soit repoussé.

L'exécutif européen a opposé au président français une fin de non-recevoir lundi. Ce traité est "de la plus haute importance pour l'Union européenne", sur "le plan économique, diplomatique et géopolitique", a souligné un porte-parole de la Commission, qui maintient son calendrier.

Une signature est "absolument nécessaire cette semaine", a renchéri l'Allemagne, fervent défenseur de cet accord avec lequel elle espère relancer ses exportations industrielles.

Ce traité favoriserait les exportations européennes de voitures, de machines, de vins et de spiritueux. En retour, il faciliterait l'entrée en Europe de viande, sucre, riz, miel ou soja sud-américains, ce qui alarme les filières.