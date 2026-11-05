ROCHE BOBOIS : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AUX DROITS DE VOTE

ART. L233-8-II du code de commerce et ART 223-16 du règlement général de l'AMF
Paris, 5 novembre 2026
Dénomination sociale de l'émetteur : RBO
Nature des titres : ISIN FR FR0013344173
|Date
|Nombre total d'actions
|Nombre total de droits de vote théoriques
|Nombre total de droits de vote exerçables
|31 octobre 2026
|10 134 323
|18 850 347
|18 760 599
* le nombre total de droits de vote théoriques inclut les actions d'auto-détention et prend en compte les actions détenues sous la forme nominative depuis plus de deux ans bénéficiant d'un droit de vote double.
|
CONTACT
Actus Finance – Anne-Pauline Petureaux
Relations investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 72 / apetureaux @actus.fr
Actus Finance – Serena BONI
Relations presse
Tél. : 06 19 37 55 31/ sboni@actus.fr
- SECURITY MASTER Key : lZltkZqblJvGmW2cYplub2GWmG1iw2Sal5KXmpaal56db55klWaUaJuSamlil2ts
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/101266-cp_ddv_octobre26.pdf
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